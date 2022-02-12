Коронавирус подтвердился за сутки еще у 2283 казахстанцев

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За 11 февраля в Казахстане подтвердились 2 283 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В целом, суточная заболеваемость зафиксировалась на отметке в 2-3 тыс. случаев. Это можно заметить, изучив статистику за последние 5 дней.

Так, за 6 февраля в стране зафиксировали 3653 случаев заболевания, за 7-е число – 2004, за 8-е – 3231, за 9-е – 3329, за 10 февраля – 2498 случаев.

За 11 же февраля этот показатель составил 2283, среди которых:

в Нур-Султане подтвердились 195 случаев заражения коронавирусом;

в Алматы – 519;

в Шымкенте – 25;

в Акмолинской области – 180;

в Актюбинской области – 46;

в Алматинской области – 214;

в Атырауской области – 23;

в Восточно-Казахстанской области – 112;

в Жамбылской области – 51;

в Западно-Казахстанской области – 70;

в Карагандинской области – 242;

в Костанайской области – 177;

в Кызылординской области – 11;

в Мангистауской области – 13;

в Павлодарской области – 195;

в Северо-Казахстанской области – 199;

в Туркестанской области – 11.

С начала эпидемии КВИ в стране подтверждено 1 287 952 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955778-koronavirus-podtverdilsya-za-sutki-esche-u-2283-kazahstantsev/