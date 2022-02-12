Коронавирус подтвердился за сутки еще у 2283 казахстанцев
За 11 февраля в Казахстане подтвердились 2 283 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В целом, суточная заболеваемость зафиксировалась на отметке в 2-3 тыс. случаев. Это можно заметить, изучив статистику за последние 5 дней.
Так, за 6 февраля в стране зафиксировали 3653 случаев заболевания, за 7-е число – 2004, за 8-е – 3231, за 9-е – 3329, за 10 февраля – 2498 случаев.
За 11 же февраля этот показатель составил 2283, среди которых:
- в Нур-Султане подтвердились 195 случаев заражения коронавирусом;
- в Алматы – 519;
- в Шымкенте – 25;
- в Акмолинской области – 180;
- в Актюбинской области – 46;
- в Алматинской области – 214;
- в Атырауской области – 23;
- в Восточно-Казахстанской области – 112;
- в Жамбылской области – 51;
- в Западно-Казахстанской области – 70;
- в Карагандинской области – 242;
- в Костанайской области – 177;
- в Кызылординской области – 11;
- в Мангистауской области – 13;
- в Павлодарской области – 195;
- в Северо-Казахстанской области – 199;
- в Туркестанской области – 11.
С начала эпидемии КВИ в стране подтверждено 1 287 952 случая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955778-koronavirus-podtverdilsya-za-sutki-esche-u-2283-kazahstantsev/