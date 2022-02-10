Здоровье
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Число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане снова выросло

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 3,3 тысяч случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за последние сутки, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

В четверг, 10 февраля, стало известно, что за последние сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 3329 жителей, тогда как накануне сообщалось о 3231 случае.

Наихудшие показатели зафиксированы в Нур-Султане и Алматы.

В целом, в разрезе регионов ситуация с приростом заболевших за прошедшие 24 часа выглядит так:

  • город Нур-Султан - 305
  • город Алматы - 938
  • город Шымкент - 37
  • Акмолинская область - 250
  • Актюбинская область - 60
  • Алматинская область - 221
  • Атырауская область - 32
  • Восточно-Казахстанская область - 157
  • Жамбылская область - 65
  • Западно-Казахстанская область - 126
  • Карагандинская область - 310
  • Костанайская область - 250
  • Кызылординская область - 32
  • Мангистауская область - 15
  • Павлодарская область - 285
  • Северо-Казахстанская область - 236
  • Туркестанская область - 10

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1283171 заболевший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955434-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-vyroslo/

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