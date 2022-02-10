Число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане снова выросло

Более 3,3 тысяч случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за последние сутки, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
В четверг, 10 февраля, стало известно, что за последние сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 3329 жителей, тогда как накануне сообщалось о 3231 случае.
Наихудшие показатели зафиксированы в Нур-Султане и Алматы.
В целом, в разрезе регионов ситуация с приростом заболевших за прошедшие 24 часа выглядит так:
- город Нур-Султан - 305
- город Алматы - 938
- город Шымкент - 37
- Акмолинская область - 250
- Актюбинская область - 60
- Алматинская область - 221
- Атырауская область - 32
- Восточно-Казахстанская область - 157
- Жамбылская область - 65
- Западно-Казахстанская область - 126
- Карагандинская область - 310
- Костанайская область - 250
- Кызылординская область - 32
- Мангистауская область - 15
- Павлодарская область - 285
- Северо-Казахстанская область - 236
- Туркестанская область - 10
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1283171 заболевший.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955434-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-vyroslo/