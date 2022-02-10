Число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане снова выросло

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 3,3 тысяч случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за последние сутки, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

В четверг, 10 февраля, стало известно, что за последние сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 3329 жителей, тогда как накануне сообщалось о 3231 случае.

Наихудшие показатели зафиксированы в Нур-Султане и Алматы.

В целом, в разрезе регионов ситуация с приростом заболевших за прошедшие 24 часа выглядит так:

город Нур-Султан - 305

город Алматы - 938

город Шымкент - 37

Акмолинская область - 250

Актюбинская область - 60

Алматинская область - 221

Атырауская область - 32

Восточно-Казахстанская область - 157

Жамбылская область - 65

Западно-Казахстанская область - 126

Карагандинская область - 310

Костанайская область - 250

Кызылординская область - 32

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 285

Северо-Казахстанская область - 236

Туркестанская область - 10

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1283171 заболевший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955434-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-vyroslo/