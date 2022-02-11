Послабления карантина для школ и бизнеса утвердили в Алматы

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И. о. главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов подписал новое постановление, в соответствии с которым в городе смягчаются коронавирусные ограничения. Об этом сообщается на официальном сайте ДСЭК города Алматы.

В новом документе отменяется действие постановления от 13 января 2022 года, в соответствии с которым вводился ряд запретов из-за ухудшения эпидситуации.

Своим новым постановлением Байгабулов отменил запрет ограничения на посещение фитнес-центров, бань, саун и бассейнов только для лиц, имеющих "зеленый" статус в Ashyq.

Также сняты жесткие ограничения, наложенные ранее на МСБ, такие как: запрет на деятельность концертных залов, караоке, театров, ночных клубов, цирков, филармоний; проведение коллективных мероприятий, конференций, семинаров, выставок, форумов, а также обслуживание барных стоек на объектах общепита. Все граждане с "зеленым" статусом в Ashyq смогут посещать вышеуказанные массовые мероприятия.

Отменяются требования по времени работы объектов МСБ. Сохранится наполняемость 60% для объектов бизнеса, которые запускают посетителей с "синим" и "зеленым" статусами.

Для объектов, которые запускают горожан только с "зеленым" статусом, ограничений по наполняемости нет.

В документе также отменяется рекомендация о переводе части сотрудников компаний на дистанционную форму работы.

При этом масочный режим, социальная дистанция и дезинфекционные мероприятия в городе сохраняются и далее.

Кроме того, в постановлении объявлено о переходе всех школьников города на традиционную форму обучения с 14 февраля.

Корреспонденту NUR.KZ и. о. главного санврача Алматы пояснил, что ограничения по наполняемости в школах снимаются: теперь школьники смогут посещать занятия и размещаться в классах без ограничений, однако скопления учащихся в коридорах и школьных столовых все так же запрещены.

Напомним, что постановление и.о. главного санврача Казахстана о возвращении на традиционный формат обучения было подписано накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955758-karantin-smyagchili-v-almaty/