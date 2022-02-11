Менее 2,5 тыс. новых зараженных COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: Ma Mingyan/China News Service via Getty Images

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 10 февраля, инфекцию выявили еще у 2498 человек.

Отметим, эпидситуация в Казахстане продолжает улучшаться - если накануне сообщалось о 3329 случаях заражения, то сегодня этот показатель снизился на 831 случай.

Лидером антирейтинга остается южная столица - за сутки здесь выявили более полутысячи случаев заражения, а Нур-Султан стал пятым по количеству новых зараженных - эпидситуация в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях оказалась хуже, чем в столице.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 217

Алматы - 530

Шымкент - 28

Акмолинская область - 210

Актюбинская область - 66

Алматинская область - 176

Атырауская область - 36

Восточно-Казахстанская область - 129

Жамбылская область - 64

Западно-Казахстанская область - 107

Карагандинская область - 247

Костанайская область - 205

Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 20

Павлодарская область - 220

Северо-Казахстанская область - 222

Туркестанская область - 9

За все время пандемии в Казахстане зафиксировали 1 285 669 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955620-menee-25-tys-novyh-zarazhennyh-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/