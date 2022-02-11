Здоровье
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Менее 2,5 тыс. новых зараженных COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Медик держит в руках пробирки с биоматериалом
Иллюстративное фото: Ma Mingyan/China News Service via Getty Images

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 10 февраля, инфекцию выявили еще у 2498 человек.

Отметим, эпидситуация в Казахстане продолжает улучшаться - если накануне сообщалось о 3329 случаях заражения, то сегодня этот показатель снизился на 831 случай.

Лидером антирейтинга остается южная столица - за сутки здесь выявили более полутысячи случаев заражения, а Нур-Султан стал пятым по количеству новых зараженных - эпидситуация в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях оказалась хуже, чем в столице.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 217
  • Алматы - 530
  • Шымкент - 28
  • Акмолинская область - 210
  • Актюбинская область - 66
  • Алматинская область - 176
  • Атырауская область - 36
  • Восточно-Казахстанская область - 129
  • Жамбылская область - 64
  • Западно-Казахстанская область - 107
  • Карагандинская область - 247
  • Костанайская область - 205
  • Кызылординская область - 12
  • Мангистауская область - 20
  • Павлодарская область - 220
  • Северо-Казахстанская область - 222
  • Туркестанская область - 9

За все время пандемии в Казахстане зафиксировали 1 285 669 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955620-menee-25-tys-novyh-zarazhennyh-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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