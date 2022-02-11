Менее 2,5 тыс. новых зараженных COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 10 февраля, инфекцию выявили еще у 2498 человек.
Отметим, эпидситуация в Казахстане продолжает улучшаться - если накануне сообщалось о 3329 случаях заражения, то сегодня этот показатель снизился на 831 случай.
Лидером антирейтинга остается южная столица - за сутки здесь выявили более полутысячи случаев заражения, а Нур-Султан стал пятым по количеству новых зараженных - эпидситуация в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях оказалась хуже, чем в столице.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 217
- Алматы - 530
- Шымкент - 28
- Акмолинская область - 210
- Актюбинская область - 66
- Алматинская область - 176
- Атырауская область - 36
- Восточно-Казахстанская область - 129
- Жамбылская область - 64
- Западно-Казахстанская область - 107
- Карагандинская область - 247
- Костанайская область - 205
- Кызылординская область - 12
- Мангистауская область - 20
- Павлодарская область - 220
- Северо-Казахстанская область - 222
- Туркестанская область - 9
За все время пандемии в Казахстане зафиксировали 1 285 669 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955620-menee-25-tys-novyh-zarazhennyh-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/