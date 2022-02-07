Суточный прирост случаев COVID-19 в Казахстане снизился до 3,6 тыс.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Казахстане коронавирусом заразились 3653 человека. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Последние несколько дней в стране наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом - накануне сообщалось о 4,8 тыс. новых зараженных, за сутки до этого - о 5,7 тыс. заразившихся, еще сутками ранее прирост составил 6,6 тыс. случаев.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 366;

в Алматы – 1 146;

в Шымкенте – 19;

в Акмолинской области – 288;

в Актюбинской области – 66;

в Алматинской области – 195;

в Атырауской области – 32;

в ВКО – 109;

в Жамбылской области – 61;

в ЗКО – 110;

в Карагандинской области – 295;

в Костанайской области – 298;

в Кызылординской области – 20;

в Мангистауской области – 15;

в Павлодарской области – 345;

в СКО – 274;

в Туркестанской области – 14.

С начала эпидемии COVID-19 в Казахстане было зарегистрировано 1 274 607 случаев заражения инфекцией.

Между тем официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения опубликовал новые данные о смертности от коронавируса и ковидной пневмонии. Так, за сутки, 5 февраля, в Казахстане от коронавируса скончались 16 человек, еще три человека умерли от ковидной пневмонии.

Минздрав привел также новые данные о заболеваемости пневмонией с признаками КВИ - 5 февраля этот диагноз подтвердился еще у 36 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954837-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-umenshilsya-do-36-tys-sluchaev/