Суточный прирост случаев COVID-19 в Казахстане снизился до 3,6 тыс.

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Казахстане коронавирусом заразились 3653 человека. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Последние несколько дней в стране наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом - накануне сообщалось о 4,8 тыс. новых зараженных, за сутки до этого - о 5,7 тыс. заразившихся, еще сутками ранее прирост составил 6,6 тыс. случаев.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 366;
- в Алматы – 1 146;
- в Шымкенте – 19;
- в Акмолинской области – 288;
- в Актюбинской области – 66;
- в Алматинской области – 195;
- в Атырауской области – 32;
- в ВКО – 109;
- в Жамбылской области – 61;
- в ЗКО – 110;
- в Карагандинской области – 295;
- в Костанайской области – 298;
- в Кызылординской области – 20;
- в Мангистауской области – 15;
- в Павлодарской области – 345;
- в СКО – 274;
- в Туркестанской области – 14.
С начала эпидемии COVID-19 в Казахстане было зарегистрировано 1 274 607 случаев заражения инфекцией.
Между тем официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения опубликовал новые данные о смертности от коронавируса и ковидной пневмонии. Так, за сутки, 5 февраля, в Казахстане от коронавируса скончались 16 человек, еще три человека умерли от ковидной пневмонии.
Минздрав привел также новые данные о заболеваемости пневмонией с признаками КВИ - 5 февраля этот диагноз подтвердился еще у 36 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954837-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-umenshilsya-do-36-tys-sluchaev/