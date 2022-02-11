Фейк о том, что пандемия испанки началась из-за отца Билла Гейтса, рассылали казахстанцы

Билл Гейтс-старший. Фото: Getty Images/ Andy Kropa / Contributor

Пользователи Казнета стали распространять фейковую информацию о том, что пандемия испанского гриппа началась вовсе не из-за вируса, а из-за отца Билла Гейтса, который якобы вакцинировал солдат, сообщает портал Stopfake.kz.

Авторы фейка считают, что пандемия испанки случилась якобы из-за отца Билла Гейтса, который вакцинировал солдат, в результате чего у них развилась бактериальная инфекция, позже распространившаяся по всему миру.

Эксперты подчеркивают, что отец известного бизнесмена не мог стать причиной тех событий, так как родился в 1925 году, а первый случай заболевания испанским гриппом зарегистрировали в 1918 году.

Помимо этого, отец Билла Гейтса никогда не был врачом - он окончил Университет Вашингтона и всю жизнь работал адвокатом.

Также фактчекеры обратили внимание казахстанцев на то, что пандемию испанского гриппа вызвал именно вирус, этот факт был научно доказан. В 2005 году ученые даже смогли воссоздать штамм того самого вируса.

Напомним, что конспирологи ранее также обвиняли Билла Гейтса в причастности к пандемии коронавирусной инфекции. Ранее мы писали, что в соцсетях распространяли фейковое изречение бизнесмена, ему приписали высказывание о маркировке привитых против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955699-feyk-o-tom-chto-pandemiya-ispanki-nachalas-iz-za-ottsa-billa-geytsa-rassylali-kazahstantsy/