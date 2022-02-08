Число заражений COVID-19 в Казахстане снизилось до 2 тыс. в сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За ушедшие сутки, 7 февраля, коронавирусную инфекцию выявили еще у 2004 казахстанцев. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

С начала февраля в Казахстане наблюдается заметное снижение заболеваемости коронавирусом - если 5 февраля сообщалось о 5,7 тыс. новых зараженных, 6 февраля - о 4,8 тысячи, то накануне, 7 февраля, суточный прирост снизился до 3,6 тыс. случаев.

Согласно новым данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 186

Алматы - 445

Шымкент - 23

Акмолинская область - 118

Актюбинская область - 32

Алматинская область - 127

Атырауская область - 23

Восточно-Казахстанская область - 103

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 209

Костанайская область - 175

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 250

Северо-Казахстанская область - 231

Туркестанская область - 2

С начала пандемии коронавирусом заразились 1 276 611 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955038-chislo-zarazheniy-covid-19-v-kazahstane-snizilos-do-2-tys-v-sutki/