Число заражений COVID-19 в Казахстане снизилось до 2 тыс. в сутки

За ушедшие сутки, 7 февраля, коронавирусную инфекцию выявили еще у 2004 казахстанцев. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
С начала февраля в Казахстане наблюдается заметное снижение заболеваемости коронавирусом - если 5 февраля сообщалось о 5,7 тыс. новых зараженных, 6 февраля - о 4,8 тысячи, то накануне, 7 февраля, суточный прирост снизился до 3,6 тыс. случаев.
Согласно новым данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 186
- Алматы - 445
- Шымкент - 23
- Акмолинская область - 118
- Актюбинская область - 32
- Алматинская область - 127
- Атырауская область - 23
- Восточно-Казахстанская область - 103
- Жамбылская область - 13
- Западно-Казахстанская область - 43
- Карагандинская область - 209
- Костанайская область - 175
- Кызылординская область - 9
- Мангистауская область - 15
- Павлодарская область - 250
- Северо-Казахстанская область - 231
- Туркестанская область - 2
С начала пандемии коронавирусом заразились 1 276 611 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955038-chislo-zarazheniy-covid-19-v-kazahstane-snizilos-do-2-tys-v-sutki/