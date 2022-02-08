Здоровье
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Число заражений COVID-19 в Казахстане снизилось до 2 тыс. в сутки

Девушка в маске идет по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За ушедшие сутки, 7 февраля, коронавирусную инфекцию выявили еще у 2004 казахстанцев. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

С начала февраля в Казахстане наблюдается заметное снижение заболеваемости коронавирусом - если 5 февраля сообщалось о 5,7 тыс. новых зараженных, 6 февраля - о 4,8 тысячи, то накануне, 7 февраля, суточный прирост снизился до 3,6 тыс. случаев.

Согласно новым данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 186
  • Алматы - 445
  • Шымкент - 23
  • Акмолинская область - 118
  • Актюбинская область - 32
  • Алматинская область - 127
  • Атырауская область - 23
  • Восточно-Казахстанская область - 103
  • Жамбылская область - 13
  • Западно-Казахстанская область - 43
  • Карагандинская область - 209
  • Костанайская область - 175
  • Кызылординская область - 9
  • Мангистауская область - 15
  • Павлодарская область - 250
  • Северо-Казахстанская область - 231
  • Туркестанская область - 2

С начала пандемии коронавирусом заразились 1 276 611 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955038-chislo-zarazheniy-covid-19-v-kazahstane-snizilos-do-2-tys-v-sutki/

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