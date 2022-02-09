COVID-19 в Казахстане: суточный прирост зараженных вновь превысил 3 тыс.

Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 8 февраля, COVID-19 выявили еще у 3231 казахстанца.
Отметим, что последнюю неделю в Казахстане наблюдалось заметное снижение заболеваемости коронавирусом - 5 февраля было выявлено 4,8 тыс. зараженных, 6 февраля суточный прирост составил 3,6 тыс. случаев.
Но, согласно новым данным, за сутки число новых случаев заражения КВИ увеличилось на 1227 - вчера сообщалось о 2004 новых зараженных.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 359;
- Алматы - 964;
- Шымкент - 30;
- Акмолинская область - 177;
- Актюбинская область - 47;
- Алматинская область - 202;
- Атырауская область - 46;
- Восточно-Казахстанская область - 139;
- Жамбылская область - 42;
- Западно-Казахстанская область - 143;
- Карагандинская область - 371;
- Костанайская область - 212;
- Кызылординская область - 16;
- Мангистауская область - 12;
- Павлодарская область - 237;
- Северо-Казахстанская область - 217;
- Туркестанская область - 17.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 1 279 842 казахстанцев.
Между тем официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения опубликовал новые данные о смертности от коронавируса и ковидной пневмонии в стране. За сутки, 7 февраля, от COVID-19 умерли 16 казахстанцев, еще 5 человек стали жертвами пневмонии с признаками КВИ.
Кроме того, 7 февраля ковидная пневмония была выявлена еще у 141 казахстанца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955234-do-32-tys-sluchaev-vyros-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane/