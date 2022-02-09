Здоровье
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COVID-19 в Казахстане: суточный прирост зараженных вновь превысил 3 тыс.

Врачи в защитных костюмах
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 8 февраля, COVID-19 выявили еще у 3231 казахстанца.

Отметим, что последнюю неделю в Казахстане наблюдалось заметное снижение заболеваемости коронавирусом - 5 февраля было выявлено 4,8 тыс. зараженных, 6 февраля суточный прирост составил 3,6 тыс. случаев.

Но, согласно новым данным, за сутки число новых случаев заражения КВИ увеличилось на 1227 - вчера сообщалось о 2004 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 359;
  • Алматы - 964;
  • Шымкент - 30;
  • Акмолинская область - 177;
  • Актюбинская область - 47;
  • Алматинская область - 202;
  • Атырауская область - 46;
  • Восточно-Казахстанская область - 139;
  • Жамбылская область - 42;
  • Западно-Казахстанская область - 143;
  • Карагандинская область - 371;
  • Костанайская область - 212;
  • Кызылординская область - 16;
  • Мангистауская область - 12;
  • Павлодарская область - 237;
  • Северо-Казахстанская область - 217;
  • Туркестанская область - 17.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 1 279 842 казахстанцев.

Между тем официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения опубликовал новые данные о смертности от коронавируса и ковидной пневмонии в стране. За сутки, 7 февраля, от COVID-19 умерли 16 казахстанцев, еще 5 человек стали жертвами пневмонии с признаками КВИ.

Кроме того, 7 февраля ковидная пневмония была выявлена еще у 141 казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955234-do-32-tys-sluchaev-vyros-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane/

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