COVID-19 в Казахстане: суточный прирост зараженных вновь превысил 3 тыс.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 8 февраля, COVID-19 выявили еще у 3231 казахстанца.

Отметим, что последнюю неделю в Казахстане наблюдалось заметное снижение заболеваемости коронавирусом - 5 февраля было выявлено 4,8 тыс. зараженных, 6 февраля суточный прирост составил 3,6 тыс. случаев.

Но, согласно новым данным, за сутки число новых случаев заражения КВИ увеличилось на 1227 - вчера сообщалось о 2004 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 359;

Алматы - 964;

Шымкент - 30;

Акмолинская область - 177;

Актюбинская область - 47;

Алматинская область - 202;

Атырауская область - 46;

Восточно-Казахстанская область - 139;

Жамбылская область - 42;

Западно-Казахстанская область - 143;

Карагандинская область - 371;

Костанайская область - 212;

Кызылординская область - 16;

Мангистауская область - 12;

Павлодарская область - 237;

Северо-Казахстанская область - 217;

Туркестанская область - 17.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 1 279 842 казахстанцев.

Между тем официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения опубликовал новые данные о смертности от коронавируса и ковидной пневмонии в стране. За сутки, 7 февраля, от COVID-19 умерли 16 казахстанцев, еще 5 человек стали жертвами пневмонии с признаками КВИ.

Кроме того, 7 февраля ковидная пневмония была выявлена еще у 141 казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955234-do-32-tys-sluchaev-vyros-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane/