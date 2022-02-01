Гинцбург рассказал, когда завершатся испытания назальной вакцины от COVID-19

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Директор Центра имени Гамалеи заявил, что испытания назальной вакцины завершатся в течение двух или двух с половиной месяцев, передает Life.

После этого назальная вакцина от коронавирусной инфекции, которая может защитить от омикрон-штамма, будет практически готова к применению.

"Если все будет идти действительно по плану, в течение двух месяцев, двух - двух с половиной месяцев закончатся испытания первой и второй фазы интраназальной вакцины", - говорит ученый Александр Гинцбург.

Он предположил, что после этого Министерство здравоохранения России выдаст регистрационное удостоверение, что позволит массово применять этот препарат.

Также ученый утверждал, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины выявлено не было.

Ранее директор Центра имени Гамалеи назвал группу людей, для которых омикрон-штамм наиболее опасен, озвучил уровень эффективности "Спутника V" против нового варианта и рассказал об опасности "живой вакцины".

Также ученый Гинцбург заявил, что легко перенес заболевание омикрон-штаммом благодаря вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953972-gintsburg-rasskazal-kogda-zavershatsya-ispytaniya-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19/