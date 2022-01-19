Гинцбург назвал людей, для которых омикрон-штамм наиболее опаснен

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Ученый Гинцбург рассказал, для кого омикрон-штамм может быть особенно опасным, передает РИА Новости.

Утверждать, что течение болезни при заболевании омикрон-штаммом может в большинстве случаях быть легким, однозначно нельзя.

"По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя", - говорит директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В особенности омикрон-штамм может быть опасен для людей с ослабленной иммунной системой.

При этом привитые "Спутником V" могут избежать тяжелого течения COVID-19. В целом, вакцинация остается действенным способом защиты.

Ранее Гинцбург рассказал, что легко перенес заболевание омикрон-штаммом, потому что вакцинировался препаратом "Спутник V". Также ученый озвучил уровень эффективности данной вакцины против нового штамма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951900-gintsburg-nazval-lyudey-dlya-kotoryh-omikron-shtamm-naibolee-opasnen/