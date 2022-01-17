Гинцбург рассказал о смертельной опасности "живой" вакцины

Александр Гинцбург. Фото: youtube.com

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если человек переболел COVID-19, то получил "живую вакцину". Однако подобная "вакцинация" может привести к смерти, передает ТАСС.

"Живой вакциной не только "омикрон" может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина", – заявил ученый.

Однако, по его словам, последствия от такой "вакцинации" могут быть разные, вплоть до смерти, в то время как безопасность препарата "Спутник V" уже доказана.

Ранее Гинцбург заявил, что легко перенес заболевание омикрон-штаммом благодаря вакцинации "Спутником V".

Кроме того, техническая консультативная группа по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения рекомендует обновить и усовершенствовать существующие вакцины от COVID-19 для борьбы с омикрон-штаммом и другими вариантами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951466-gintsburg-rasskazal-o-smertelnoy-opasnosti-zhivoy-vaktsiny/