Первые случаи "стелс-омикрона" обнаружены в Чехии

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Государственный медицинский институт, являющийся структурным подразделением Минздрава Чехии, заявил об обнаружении в стране нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2, передает ТАСС.

Отмечается, что мутация "омикрона" была найдена у пяти пациентов.

"Путем секвенирования (определение структуры штамма) было [в Чехии] подтверждено пять случаев [положительных результатов тестов на наличие подварианта штамма] "омикрон" BA.2", – говорится в заявлении.

Данный подвариант также называют "скрытым" или "стелс-омикроном" за стремительность распространения.

Специалисты подчеркнули, что этот новый подвид доминирует в скандинавских странах. Кроме того, он распространяется в 1,5 раза быстрее, чем сам омикрон-штамм. При этом медики уверены, что существующие вакцины от коронавируса смогут быть эффективны против него.

Ученые назвали симптомы нового подварианта омикрон-штамма, который отличается стремительностью распространения.

Ранее ученые рассказали, как получить "супериммунитет" против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953943-pervye-sluchai-stels-omikrona-obnaruzheny-v-chehii/