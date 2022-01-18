Гинцбург озвучил уровень эффективности "Спутника V" против омикрон-штамма

Александр Гинцбург. Фото: кадр из видео

Ученый Гинцбург заявил, что эффективность "Спутника V" против омикрон-штамма составляет 75 процентов, передает ТАСС.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75 процентов. Если произошла ревакцинация <...> "Спутником Лайт", то 100-процентная защита к "омикрону", - сказал директор Центра имени Гамалеи на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Гинцбург добавил, что необходимо ревакцинироваться каждые полгода. Так как эффективность у привитых "Спутником V" через полгода снижается до 56-57 процентов.

Он добавил, что препаратом "Спутник Лайт" можно прививаться в качестве поддерживающей прививки после "Спутника V" и других вакцин.

Ранее ученый Александр Гинцбург рассказал, что легко перенес заболевание омикрон-штаммом благодаря вакцинации "Спутником V".

А также он поведал о разработке тест-системы для определения вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951750-gintsburg-ozvuchil-uroven-effektivnosti-sputnika-v-protiv-omikron-shtamma/