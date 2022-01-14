Гинцбург заявил, что легко перенес заболевание омикрон-штаммом благодаря вакцинации "Спутником V"

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Директор Центра имени Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против омикрон-штамма, передает РИА Новости.

Люди, привитые "Спутником V", скорее всего, могут перенести заболевание омикрон-штаммом бессимптомно. Даже если будут инфицированы, то узнают о болезни после анализов крови на антитела и посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне".

"Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", - говорит Гинцбург.

Он пояснил, что болезнь протекала бессимптомно, потому что он вакцинировался "Спутником V".

Ранее ученый рассказал о новом разрабатываемом Центром имени Гамалеи препарате против омикрон-штамма и оценил его эффективность.

Также, по словам Гинцбурга, назальная вакцина против коронавирусной инфекции и препарат для детей всех возрастов будут доступны уже в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951146-gintsburg-zayavil-chto-legko-perenes-zabolevanie-omikron-shtammom-blagodarya-vaktsinatsii-sputnikom-v/