Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Александр Гинцбург. Фото: t.me/nsnfm

Директор центра Гамалеи сообщил, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 не было замечено, передает РИА Новости.

"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - говорит директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, использовать назальную вакцину можно будет раз в полгода, но может быть и реже. Этот вопрос ученые еще будут изучать.

Также однозначного ответа пока нет насчет того, можно ли будет назальную вакцину применять вместо двухэтапной прививки.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что при многократной ревакцинации от COVID-19 негативных последствий не обнаружилось. А защитный уровень иммунитета сохраняется.

Кроме того, ученый заявил о разработке препарата, который способен подавлять размножение коронавируса в организме человека. Клинические испытания стартуют в январе и продлятся несколько месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942366-gintsburg-otsenil-bezopasnost-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19/