Коронавирус стал активнее распространяться среди школьников в Казахстане

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава Минздрава РК Ажар Гиният на онлайн-заседании правительства заявила, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом по стране отразился и на заболеваемости среди школьников - с середины января COVID-19 в Казахстане заразились больше 43 тыс. детей школьного возраста, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра здравоохранения, за последнюю неделю заболеваемость КВИ среди школьников выросла в 1,3 раза.

Среди учеников школ зарегистрировано 43 549 случаев заражения, установлены 223 тысячи "контактных" лиц, среди которых заболело 1702 школьника.

"Доля школьников от общего числа заболевших КВИ выше 10% отмечается в Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях, в городах Шымкент и Нур-Султан", - заявила Гиният.

Учитывая переход на офлайн-обучение, подверженность заражению вариантом "омикрон" более молодого населения, министр попросила акимов обеспечить исполнение требований санитарно-дезинфекционного, масочного режима, наполняемости классов и иных установленных мер профилактики КВИ в организациях образования.

Кроме того, Гиният призвала родителей вакцинировать детей старше 12 лет.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, в каком случае школьников могут перевести на онлайн-обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953957-minzdrav-v-kazahstane-znachitelno-vyrosla-zabolevaemost-shkolnikov-koronavirusom/