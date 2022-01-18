Гинцбург рассказал о разработанной тест-системе на нейтрализующие омикрон-штамм антитела

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Ученый Гинцбург заявил, что Центр имени Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму, передает РИА Новости.

"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", - говорит Александр Гинцбург.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал, что перенес заболевание омикрон-штаммом легко, так как был привит вакциной российского производства "Спутник V".

Гинцбург предположил, что привитые люди могут перенести заболевание в бессимптомной форме.

Кроме того, он сообщил, что российские ученые разрабатывают новый препарат против омикрон-штамма и оценил его эффективность. А что касается назальной вакцины и вакцины для детей всех возрастов от COVID-19, они будут готовы уже в этом году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951713-gintsburg-rasskazal-o-razrabotannoy-test-sisteme-na-neytralizuyuschie-omikron-shtamm-antitela/