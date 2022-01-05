Гинцбург рассказал, когда будут доступны вакцины от COVID-19 для детей

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Назальный препарат от COVID-19 и детская вакцина будут доступны в 2022 году, передает РИА Новости.

В первую очередь будет доступна назальная вакцина от коронавируса, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Помимо этого запланированы клинические исследования препарата, который обеспечивает защиту одновременно от гриппа и COVID-19. Вакцина от коронавируса для детей всех возрастов будет доступна уже в этом году.

"Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей - тех, кто пожелает, конечно - вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно", - говорит Гинцбург.

В ноябре прошлого года в России одобрили препарат от коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Также в этой стране начались испытания препарата для детей младше 12 лет.

Также мы писали, что ученый Гинцбург одобрил одновременное применения "Спутника Лайт" и назальной вакцины от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949830-gintsburg-rasskazal-kogda-budut-dostupny-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-detey/