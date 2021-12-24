Гинцбург оценил эффективность нового препарата на основе антител против "омикрона"

Александр Гинцбург. Фото: profile.ru

Ученый Александр Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19, передает РИА Новости.

Специалисты Центра имени Гамалеи разрабатывают препарат на основе моноклональных антител.

Лекарство, по результатам испытаний на животных, показало эффективность в 100 процентов и его разработка практически завершена. Об этом заявил заместитель замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", - сказал Гинцбург.

Что касается клинических испытаний, они стартуют после новогодних праздников и будут проводиться в течение трех месяцев.

Также Гинцбург сообщил о разработке вакцины от COVID-19 для малышей до шести лет. В целях безопасности она будет в форме спрея.

Напомним, иммунолог назвал сроки ревакцинации на фоне распространения штамма "омикрон". По его словам, если раньше врачи рекомендовали делать бустерную прививку через полгода, то сейчас ее следует сделать через четыре месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948366-gintsburg-otsenil-effektivnost-novogo-preparata-na-osnove-antitel-protiv-omikrona/