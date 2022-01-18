Офисное здание в Пекине закрыли вместе с сотрудниками из-за найденного у одного из них "омикрона"

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В китайской столице на карантин закрыли офисное здание вместе с сотрудниками после того, как у одного из них выявили омикрон-штамм, передает CNN.

Служба Ковид обеспечила запертых работников постельными принадлежностями. Кроме того, возле здания установлены палатки, где будут тестировать на COVID-19 для выявления штамма "омикрон".

Отмечается, что положительный тест на омикрон-штамм был выявлен у женщины. Государственные СМИ также опубликовали маршрут ее передвижения за последние две недели, чтобы выявить возможные очаги заражения. Жилой комплекс, где проживает женщина с положительным тестом на коронавирус, также закрыли на карантин.

Из-за обнаружения "омикрона" в Пекине закрыты ряд магазинов, достопримечательностей, ученики некоторых школ были переведены на онлайн-обучение, отменены международные рейсы в столицу Китая.

Такие меры китайских властей связаны с предстоящим проведением Олимпиады в Пекине.

Ранее пекинцам посоветовали отказаться от посылок из-за границы, чтобы избежать заражения омикрон-штаммом

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951707-ofisnoe-zdanie-v-pekine-zakryli-vmeste-s-sotrudnikami-iz-za-naydennogo-u-odnogo-iz-nih-omikrona/