"Нас догнал "омикрон": Майя Бекбаева заразилась новым штаммом коронавируса

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая и продюсер Майя Бекбаева рассказала, что заразилась омикрон-штаммом коронавируса. Она отметила, что переносит болезнь достаточно легко и это, возможно, благодаря прививке, передает NUR.KZ.

О том, что Бекбаева вместе со своей семьей заболела коронавирусной инфекцией, стало известно из Srories ее аккаунта в Instagram.

"Нас догнал "омикрон". Лежим дома. На работе тоже все повально болеют. Берегите себя!" - написала отечественная телеведущая.

Story Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Майя также рассказала, как переносит COVID-19.

"По мне, так "омикрон" переносится не так тяжело. Возможно, это благодаря прививке. Зато будет больше времени на общение с вами", - обратилась Бекбаева к своим подписчикам.

Story Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Напомним, Майя Бекбаева ранее уже болела коронавирусом - она заразилась им в июле 2020 года. Две недели телеведущая боролась с заболеванием - температурой, сонливостью, слабостью и тошнотой. Майя признавалась, что боялась не за себя, а за своих родителей, которые в силу возраста находятся в зоне риска.

"Настроена по-боевому, активно лечусь. Самое сложное для меня - это отсутствие возможности обнимать и целовать детей. Поэтому они, чтобы меня поддержать, подкидывают мини-посылочки. С записочками и сладостями", - рассказывала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951712-nas-dognal-omikron-mayya-bekbaeva-zarazilas-novym-shtammom-koronavirusa/