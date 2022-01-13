Профессор оценил эффективность "Спутника М" против омикрон-штамма

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Профессор из Центра имени Гамалеи рассказал, эффективен ли "Спутник М" против омикрон-штамма, передает News.ru.

По словам профессора вирусологии Анатолия Альтштейна, препарат для детей от 12 до 17 лет "Спутник М" дает хорошее образование антител. Но его эффективность против "омикрона" кажется слабее.

"Что касается "омикрона", то судя по тому, что происходит в западных странах, впечатление, что иммунизация от самого заражения защищает слабо", - говорит Альтштейн.

Препарат защищает от тяжелого течения болезни. Но вопрос, сможет ли "Спутник М" предотвратить распространение омикрон-штамма, предстоит еще изучить.

Тем временем ученый Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина для подростков поступит в оборот уже на следующей неделе. Препарат был зарегистрирован в конце ноября.

Официальные лица России рассказали, что вакцинация "Спутником М" будет на добровольной основе с разрешения родителей.

А препарат от COVID-19 для детей всех возрастов будет доступен в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951004-professor-otsenil-effektivnost-sputnika-m-protiv-omikron-shtamma/