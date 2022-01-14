Карантин ужесточили в Алматы: опубликовано новое постановление санврача

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главный санврач южной столицы подписала новое постановление о карантине в Алматы. Документ опубликован на официальном сайте департамента санэпидконтроля Алматы.

Согласно документу, в городе запрещено проведение и участие в массовых мероприятиях, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

С 15 января вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих "зеленый" статус в Ashyq.

Независимо от участия в проекте Ashyq, введен запрет на:

деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний;

проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность ночных клубов;

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельности караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

проведение частных встреч (исключение - до 10 привитых человек).

Поручено сократить:

на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств);

заполняемость кинотеатров-участников проекта Ashyq - не более 30%;

"В целях уменьшения контактов населения в общественном транспорте необходимо рассмотреть введение дифференцированного графика работы организаций (предприятий)", - говорится в документе.

Согласно постановлению, необходимо перевести:

на дистанционную форму работы не менее 70 % персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий, независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства;

организацию обучения на объектах образования (школы) независимо от форм собственности на дистанционный формат;

организацию работы вузов и колледжей для студентов всех курсов обеспечить в смешанном формате обучения: все лекции - онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном формате по гибкому графику. Обучение вакцинированных студентов, завершивших полный курс вакцинации, допускается в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения;

обучение в организациях дополнительного образования в рамках индивидуальных занятий - в штатном режиме, групповых занятий - до 10 человек, в коррекционных центрах для детей и взрослых индивидуальных и групповых занятий до 10 человек - в штатном режиме.

Поручено также усилить работу мониторинговых групп.

Кроме того, в Алматы началась ревакцинация медработников и лиц старше 60 лет вакциной Pfizer.

Постановление вступает в силу 14 января 2022 года.

Ознакомиться с полной версией постановления можно здесь.

Напомним, 12 января Алматы перешел в "красную" зону по коронавирусу.

В целом эпидситуация в стране резко ухудшилась после массовых беспорядков - вчера сообщалось о 9 тыс. новых случаев заражения КВИ, сегодня - о 10,4 тыс. новых зараженных.

На фоне резкого роста заболеваемости КВИ новый премьер-министр дал ряд поручений.

Отметим, накануне новое постановление выпустил главный санврач страны, согласно которому карантин ужесточен во всем Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951131-karantin-uzhestochili-v-almaty/