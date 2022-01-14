Врач предупредил о возможности резкого набора веса после COVID-19

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Врач предупредил, что некоторые люди могут стремительно набрать вес после COVID-19, передает Sputnik Россия.

"COVID-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое - у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент - это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни", - говорит кандидат медицинских наук, эндокринолог Юрий Потешкин.

Последнее - типично практически для любого заболевания. Так как человек пытается во время болезни получить положительные эмоции с помощью еды и еще запастись энергией.

При наборе веса все индивидуально. Но в среднем можно набрать до 10-15 процентов массы тела.

Если вы после COVID-19 немного прибавили в весе, то после выздоровления следует заняться физической активностью и скорректировать свое питание. Желательно обратиться в последнем случае к специалисту. При таком раскладе свой нормальный вес можно вернуть уже спустя месяц. А вот восстановление организма после COVID-19 происходит за полгода.

Но есть категория людей, которые во время болезни наоборот худеют.

"Снижение аппетита и, соответственно, потеря веса - это немного другая история, это свойственно пациентам во время острой инфекции", - говорит Потешкин.

В таком случае, если вес не снизился сильно, паниковать не надо. Питаться в такие моменты нужно длинными углеводами и белками, чтобы была хоть какая-то энергия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951106-vrach-predupredil-o-vozmozhnosti-rezkogo-nabora-vesa-posle-covid-19/