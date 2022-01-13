Киясов подписал новое постановление о ковидных ограничениях в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, которое ужесточает ограничительные меры против КВИ в стране. Об этом сообщается на официальном сайте КСЭК МЗ.

В документе Киясов установил новый режим работы в будние и выходные дни для ряда объектов, участвующих в проекте Ashyq:

в регионах, находящихся в "красной" зоне - до полуночи, лидерам проекта Ashyq - до 02:00;

- до полуночи, лидерам проекта Ashyq - до 02:00; в регионах, находящихся в "желтой" зоне - до 01:00, лидерам проекта Ashyq - до 03:00;

- до 01:00, лидерам проекта Ashyq - до 03:00; в регионах, находящихся в "зеленой" зоне - до 03:00, лидерам проекта Ashyq - до 05:00.

Объекты бизнеса могут работать по выходным, однако для этого необходимо наличия "зеленого" статуса в Ashyq у сотрудников и посетителей.

Теперь также необходимо наличие "зеленого" статуса для входа в спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, йога-центры, бассейны, сауны, бани без ограничения по режиму работы.

Кроме того, в документе указано, что вход для детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и междугородние туристические перевозки, а также на объекты образования будет осуществляться с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода через приложение Ashyq и другие приложения с разрешения родителей или законных представителей.

С полным текстом документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что накануне также сообщалось об усилении карантинных мер в Казахстане. Такое решение приняла МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня утром сообщалось о более чем 9000 новых случаев COVID-19 в стране. Кроме того, еще 4 региона переместились в "красную" зону по КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951047-novye-kovidnye-ogranicheniya-vveli-v-kazahstane/