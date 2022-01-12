Алматы и Атырауская область перешли в "красную" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. Согласно последним данным, "красная" зона пополнилась еще двумя регионами.

В "красную", самую неблагополучную, зону за последние сутки перешли еще два региона - Алматы и Атырауская область.

Актуальная на утро 12 января матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область;

в "желтой" зоне - Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области;

в "зеленой" зоне остаются Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, после массовых беспорядков эпидситуация в стране резко ухудшилась. Общее число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за миллион - за последние сутки в стране выявили больше 4 тыс. случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950690-almaty-i-atyrauskaya-oblast-pereshli-v-krasnuyu-zonu-po-covid-19/