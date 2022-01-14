Здоровье
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Больше 10 тысяч заражений COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Красный баннер с предупреждением о коронавирусе
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 13 января, в Казахстане зарегистрировали 10 418 случаев заражения COVID-19.

Сегодняшний показатель стал новым антирекордом в стране. Отметим, что вчера в Казахстане также зафиксировали рекордное число случаев заражения - коронавирусом заразились 9122 казахстанца. При этом, в конце декабря в стране регистрировали по 300-400 случаев заражения в сутки.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 5548
  • Алматы - 1115
  • Шымкент - 370
  • Акмолинская область - 290
  • Актюбинская область - 323
  • Алматинская область - 257
  • Атырауская область - 437
  • Восточно-Казахстанская область - 31
  • Жамбылская область - 104
  • Западно-Казахстанская область - 186
  • Карагандинская область - 820
  • Костанайская область - 97
  • Кызылординская область - 318
  • Мангистауская область - 200
  • Павлодарская область - 150
  • Северо-Казахстанская область - 25
  • Туркестанская область - 147

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 024 004 случаев заражения КВИ.

Между тем, накануне в стране ужесточили карантинные ограничения - главный санврач Казахстана подписал новое постановление. Изменены также правила въезда в Казахстан.

Напомним, вчера "красная" зона пополнилась сразу четырьмя регионами - сейчас в самой неблагополучной зоне находится 8 регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951082-bolshe-10-tysyach-zarazheniy-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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