Больше 10 тысяч заражений COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 13 января, в Казахстане зарегистрировали 10 418 случаев заражения COVID-19.

Сегодняшний показатель стал новым антирекордом в стране. Отметим, что вчера в Казахстане также зафиксировали рекордное число случаев заражения - коронавирусом заразились 9122 казахстанца. При этом, в конце декабря в стране регистрировали по 300-400 случаев заражения в сутки.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 5548

Алматы - 1115

Шымкент - 370

Акмолинская область - 290

Актюбинская область - 323

Алматинская область - 257

Атырауская область - 437

Восточно-Казахстанская область - 31

Жамбылская область - 104

Западно-Казахстанская область - 186

Карагандинская область - 820

Костанайская область - 97

Кызылординская область - 318

Мангистауская область - 200

Павлодарская область - 150

Северо-Казахстанская область - 25

Туркестанская область - 147

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 024 004 случаев заражения КВИ.

Между тем, накануне в стране ужесточили карантинные ограничения - главный санврач Казахстана подписал новое постановление. Изменены также правила въезда в Казахстан.

Напомним, вчера "красная" зона пополнилась сразу четырьмя регионами - сейчас в самой неблагополучной зоне находится 8 регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951082-bolshe-10-tysyach-zarazheniy-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/