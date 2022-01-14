Больше 10 тысяч заражений COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 13 января, в Казахстане зарегистрировали 10 418 случаев заражения COVID-19.
Сегодняшний показатель стал новым антирекордом в стране. Отметим, что вчера в Казахстане также зафиксировали рекордное число случаев заражения - коронавирусом заразились 9122 казахстанца. При этом, в конце декабря в стране регистрировали по 300-400 случаев заражения в сутки.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 5548
- Алматы - 1115
- Шымкент - 370
- Акмолинская область - 290
- Актюбинская область - 323
- Алматинская область - 257
- Атырауская область - 437
- Восточно-Казахстанская область - 31
- Жамбылская область - 104
- Западно-Казахстанская область - 186
- Карагандинская область - 820
- Костанайская область - 97
- Кызылординская область - 318
- Мангистауская область - 200
- Павлодарская область - 150
- Северо-Казахстанская область - 25
- Туркестанская область - 147
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 024 004 случаев заражения КВИ.
Между тем, накануне в стране ужесточили карантинные ограничения - главный санврач Казахстана подписал новое постановление. Изменены также правила въезда в Казахстан.
Напомним, вчера "красная" зона пополнилась сразу четырьмя регионами - сейчас в самой неблагополучной зоне находится 8 регионов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951082-bolshe-10-tysyach-zarazheniy-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/