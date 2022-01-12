"Заболеваемость выросла на 41%": Смаилов поручил усилить меры по борьбе с COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава правительства Алихан Смаилов на заседании кабмина заявил о резком росте случаев заражения КВИ в стране. Он указал на необходимость усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане за последние две недели выросла на 41%.

"Эпидситуация по КВИ резко ухудшилась. За последние сутки зарегистрировано 4810 случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом и 79 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. Репродуктивное число с 1 января выросла в два раза", - проинформировала Гиният.

Глава Минздрава сообщила, что, согласно матрице оценки эпидситуации, Казахстан и четыре региона страны находятся в "красной", самой неблагоприятной по эпидситуации, зоне.

"Ухудшение эпидситуации напрямую связано с выявлением омикрон-штамма в стране. По результатам генетических исследований, на начало января данный штамм обнаружен в городах Алматы и Нур-Султан. Особенностью данного штамма КВИ является высокая заразность и повышенный риск повторного заражения", - резюмировала Гиният.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что держать эпидситуацию под контролем является основной задачей правительства.

"Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований. Министерству здравоохранения, акиматам увеличить количество ПЦР-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий. Активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами", - поручил глава правительства.

Он также указал на необходимость проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств.

"Хочу отметить очень низкие темпы ревакцинации. Поэтому поручаю министерству здравоохранения и акиматам значительно увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль", - подчеркнул премьер-министр.

В завершение он выразил признательность всем медицинским работникам. По его словам, они в это сложное для страны время круглосуточно оказывают помощь пострадавшим, спасают жизни раненым.

"Медики на себе испытали агрессию террористов, захватывавших больницы, автомобили скорой помощи. Уважаемые медицинские работники, спасибо вам за профессионализм и героизм, за готовность в любых условиях оказать помощь населению!" - резюмировал он.

Напомним, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило миллион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950706-zabolevaemost-kvi-vyrosla-na-41-smailov-poruchil-usilit-mery-po-borbe-s-covid-19/