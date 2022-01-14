Врач рассказал, кто является "плацдармом" для эволюции коронавируса

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Врач назвал категорию людей, которые являются "плацдармом" для развития новых штаммов, передает РБК.

Риск появления нового варианта в организме выше у не получившего прививку человека, чем у того, кто сделал вакцину.

"Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции", - говорит главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

И чем больше непривитых, тем выше риск мутации.

По мнению Чуланова, снижать шансы вируса на появление новых вариантов можно при помощи вакцинации, а также соблюдая противоэпидемические меры и используя противовирусные средства.

Напомним, американские ученые обнаружили уникальное антитело, которое эффективно против всех штаммов коронавирусной инфекции.

Тем временем ВОЗ заявила, что коронавирус становится эндемичной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951108-vrach-rasskazal-kto-yavlyaetsya-platsdarmom-dlya-evolyutsii-koronavirusa/