Число больных COVID-19 за сутки в Казахстане резко повысилось до 9 тыс.

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За 12 января в Казахстане подтвердились 9 122 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что за последние три дня заболеваемость COVID-19 растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Еще 10 января в стране было подтверждено 2216 случаев заражения, 11-го – уже 4810, накануне же, 12-го числа – 9 122.

В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:⠀

в городе Нур-Султан – 5 118;

в городе Алматы – 1 205;

в городе Шымкент – 320;

в Акмолинской области –138;

в Актюбинской области – 225;

в Алматинской области – 133;

в Атырауской области – 243;

в ВКО – 95;

в Жамбылской области – 69;

в ЗКО – 93;

в Карагандинской области – 669;

в Костанайской области – 94;

в Кызылординской области – 268;

в Мангистауской области – 179;

в Павлодарской области – 85;

в СКО – 59;

в Туркестанской области – 129.

Всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 11 января медики выявили 61 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ, случаев смерти зафиксировано не было. Еще 3 человека в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950871-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-v-kazahstane-rezko-vzletel-do-9-tysyach/