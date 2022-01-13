Число больных COVID-19 за сутки в Казахстане резко повысилось до 9 тыс.

За 12 января в Казахстане подтвердились 9 122 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Отметим, что за последние три дня заболеваемость COVID-19 растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Еще 10 января в стране было подтверждено 2216 случаев заражения, 11-го – уже 4810, накануне же, 12-го числа – 9 122.
В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:⠀
- в городе Нур-Султан – 5 118;
- в городе Алматы – 1 205;
- в городе Шымкент – 320;
- в Акмолинской области –138;
- в Актюбинской области – 225;
- в Алматинской области – 133;
- в Атырауской области – 243;
- в ВКО – 95;
- в Жамбылской области – 69;
- в ЗКО – 93;
- в Карагандинской области – 669;
- в Костанайской области – 94;
- в Кызылординской области – 268;
- в Мангистауской области – 179;
- в Павлодарской области – 85;
- в СКО – 59;
- в Туркестанской области – 129.
Всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев.
По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 11 января медики выявили 61 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ, случаев смерти зафиксировано не было. Еще 3 человека в тот же день скончались от осложнений COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950871-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-v-kazahstane-rezko-vzletel-do-9-tysyach/