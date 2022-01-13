Здоровье
KZ

Число больных COVID-19 за сутки в Казахстане резко повысилось до 9 тыс.

Медработник берет у женщины мазок из носа
Иллюстративное фото: Gerardo Menoscal/Agencia Press South/Getty Images

За 12 января в Казахстане подтвердились 9 122 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что за последние три дня заболеваемость COVID-19 растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Еще 10 января в стране было подтверждено 2216 случаев заражения, 11-го – уже 4810, накануне же, 12-го числа – 9 122.

В разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:⠀

  • в городе Нур-Султан – 5 118;
  • в городе Алматы – 1 205;
  • в городе Шымкент – 320;
  • в Акмолинской области –138;
  • в Актюбинской области – 225;
  • в Алматинской области – 133;
  • в Атырауской области – 243;
  • в ВКО – 95;
  • в Жамбылской области – 69;
  • в ЗКО – 93;
  • в Карагандинской области – 669;
  • в Костанайской области – 94;
  • в Кызылординской области – 268;
  • в Мангистауской области – 179;
  • в Павлодарской области – 85;
  • в СКО – 59;
  • в Туркестанской области – 129.

Всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 11 января медики выявили 61 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ, случаев смерти зафиксировано не было. Еще 3 человека в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950871-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-v-kazahstane-rezko-vzletel-do-9-tysyach/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.