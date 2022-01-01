Еще 447 казахстанцев заболели коронавирусом в последний день 2021 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 447 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 33 случая меньше, чем было зарегистрировано днем ранее.

27 декабря сообщалось о 342 новых случаях, 28 декабря выявили 354 новых случая, 29 декабря - 393 новых случая, 30 декабря - 440 новых случаев.

Больше всего новых заболевших выявлено в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Региональная ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

город Нур-Султан - 85

город Алматы - 73

город Шымкент - 18

Акмолинская область - 37

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 14

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 19

Жамбылская область - 8

Западно-Казахстанская область - 6

Карагандинская область - 50

Костанайская область - 36

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 36

Северо-Казахстанская область - 42

Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 988 313 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949546-esche-447-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-v-posledniy-den-2021-goda/