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Еще 447 казахстанцев заболели коронавирусом в последний день 2021 года

Врач набирает лекарство в шприц
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 447 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 33 случая меньше, чем было зарегистрировано днем ранее.

27 декабря сообщалось о 342 новых случаях, 28 декабря выявили 354 новых случая, 29 декабря - 393 новых случая, 30 декабря - 440 новых случаев.

Больше всего новых заболевших выявлено в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Региональная ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

  • город Нур-Султан - 85
  • город Алматы - 73
  • город Шымкент - 18
  • Акмолинская область - 37
  • Актюбинская область - 2
  • Алматинская область - 14
  • Атырауская область - 10
  • Восточно-Казахстанская область - 19
  • Жамбылская область - 8
  • Западно-Казахстанская область - 6
  • Карагандинская область - 50
  • Костанайская область - 36
  • Кызылординская область - 2
  • Мангистауская область - 4
  • Павлодарская область - 36
  • Северо-Казахстанская область - 42
  • Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 988 313 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949546-esche-447-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-v-posledniy-den-2021-goda/

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