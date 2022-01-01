Еще 447 казахстанцев заболели коронавирусом в последний день 2021 года

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 447 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 33 случая меньше, чем было зарегистрировано днем ранее.
27 декабря сообщалось о 342 новых случаях, 28 декабря выявили 354 новых случая, 29 декабря - 393 новых случая, 30 декабря - 440 новых случаев.
Больше всего новых заболевших выявлено в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.
Региональная ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:
- город Нур-Султан - 85
- город Алматы - 73
- город Шымкент - 18
- Акмолинская область - 37
- Актюбинская область - 2
- Алматинская область - 14
- Атырауская область - 10
- Восточно-Казахстанская область - 19
- Жамбылская область - 8
- Западно-Казахстанская область - 6
- Карагандинская область - 50
- Костанайская область - 36
- Кызылординская область - 2
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 36
- Северо-Казахстанская область - 42
- Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлено 988 313 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949546-esche-447-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-v-posledniy-den-2021-goda/