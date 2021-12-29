Почти 400 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане подтвердились 393 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что за последние три дня отмечается незначительный рост числа зараженных. Так, за 26 декабря COVID-19 подтвердилась у 342 казахстанцев, за 27-е – у 354-х, за 28-е число – уже у 393 жителей страны.

В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:

в Нур-Султане – 68 новых подтвержденных случаев заражения;

в Алматы – 52;

в Шымкенте – 14;

в Акмолинской области – 36;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 14;

в Атырауской области – 10;

в ВКО – 27;

в Жамбылской области – 4;

в ЗКО – 9;

в Карагандинской области – 56;

в Костанайской области – 26;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 5;

в Павлодарской области – 38;

в СКО – 31;

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 986 946 случаев заболевания.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 27 декабря медики выявили 72 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ и один случай смерти по ее причине. Еще 11 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949024-pochti-400-novyh-sluchaev-covid-19-podtverdilis-za-sutki-v-kazahstane/