Почти 400 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане подтвердились 393 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Отметим, что за последние три дня отмечается незначительный рост числа зараженных. Так, за 26 декабря COVID-19 подтвердилась у 342 казахстанцев, за 27-е – у 354-х, за 28-е число – уже у 393 жителей страны.
В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью такова:
- в Нур-Султане – 68 новых подтвержденных случаев заражения;
- в Алматы – 52;
- в Шымкенте – 14;
- в Акмолинской области – 36;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 14;
- в Атырауской области – 10;
- в ВКО – 27;
- в Жамбылской области – 4;
- в ЗКО – 9;
- в Карагандинской области – 56;
- в Костанайской области – 26;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 5;
- в Павлодарской области – 38;
- в СКО – 31;
- в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 986 946 случаев заболевания.
По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 27 декабря медики выявили 72 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ и один случай смерти по ее причине. Еще 11 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949024-pochti-400-novyh-sluchaev-covid-19-podtverdilis-za-sutki-v-kazahstane/