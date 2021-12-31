Заболеваемость КВИ продолжает расти перед новогодними праздниками в Казахстане

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480 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией за 30 декабря, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдается незначительный рост ежедневной заболеваемости КВИ.

Так, 27 декабря сообщалось о 342 новых случаях, 28 декабря выявили 354 новых случая, 29 декабря - 393 новых случая, накануне - 440 новых случаев.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Нур-Султане и Алматы. При этом в Актюбинской области не зарегистрировано ни единого случая КВИ.

Ситуация с распространением коронавируса в других регионах выглядит так:

в городе Нур-Султан – 110;

в городе Алматы – 75;

в городе Шымкент – 19;

в Акмолинской области – 36;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 21;

в Атырауской области – 10;

в ВКО – 20;

в Жамбылской области – 6;

в ЗКО – 6;

в Карагандинской области – 53;

в Костанайской области – 39;

в Кызылординской области – 4;

в Мангистауской области – 3;

в Павлодарской области – 39;

в СКО – 34;

в Туркестанской области – 5.

Всего за время эпидемии в стране зарегистрировано 987 866 случаев КВИ.

Напомним, что накануне в КСЭК прокомментировали слухи о том, что привитые "Спутник V" потеряют "зеленый" статус в Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949445-zabolevaemost-kvi-prodolzhaet-rasti-pered-novogodnimi-prazdnikami-v-kazahstane/