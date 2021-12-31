Заболеваемость КВИ продолжает расти перед новогодними праздниками в Казахстане

480 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией за 30 декабря, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдается незначительный рост ежедневной заболеваемости КВИ.
Так, 27 декабря сообщалось о 342 новых случаях, 28 декабря выявили 354 новых случая, 29 декабря - 393 новых случая, накануне - 440 новых случаев.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Нур-Султане и Алматы. При этом в Актюбинской области не зарегистрировано ни единого случая КВИ.
Ситуация с распространением коронавируса в других регионах выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 110;
- в городе Алматы – 75;
- в городе Шымкент – 19;
- в Акмолинской области – 36;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 21;
- в Атырауской области – 10;
- в ВКО – 20;
- в Жамбылской области – 6;
- в ЗКО – 6;
- в Карагандинской области – 53;
- в Костанайской области – 39;
- в Кызылординской области – 4;
- в Мангистауской области – 3;
- в Павлодарской области – 39;
- в СКО – 34;
- в Туркестанской области – 5.
Всего за время эпидемии в стране зарегистрировано 987 866 случаев КВИ.
Напомним, что накануне в КСЭК прокомментировали слухи о том, что привитые "Спутник V" потеряют "зеленый" статус в Ashyq.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949445-zabolevaemost-kvi-prodolzhaet-rasti-pered-novogodnimi-prazdnikami-v-kazahstane/