Здоровье
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Заболеваемость КВИ продолжает расти перед новогодними праздниками в Казахстане

Пробирка в руках
Иллюстративное фото: pixabay.com

480 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией за 30 декабря, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдается незначительный рост ежедневной заболеваемости КВИ.

Так, 27 декабря сообщалось о 342 новых случаях, 28 декабря выявили 354 новых случая, 29 декабря - 393 новых случая, накануне - 440 новых случаев.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Нур-Султане и Алматы. При этом в Актюбинской области не зарегистрировано ни единого случая КВИ.

Ситуация с распространением коронавируса в других регионах выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 110;
  • в городе Алматы – 75;
  • в городе Шымкент – 19;
  • в Акмолинской области – 36;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 21;
  • в Атырауской области – 10;
  • в ВКО – 20;
  • в Жамбылской области – 6;
  • в ЗКО – 6;
  • в Карагандинской области – 53;
  • в Костанайской области – 39;
  • в Кызылординской области – 4;
  • в Мангистауской области – 3;
  • в Павлодарской области – 39;
  • в СКО – 34;
  • в Туркестанской области – 5.

Всего за время эпидемии в стране зарегистрировано 987 866 случаев КВИ.

Напомним, что накануне в КСЭК прокомментировали слухи о том, что привитые "Спутник V" потеряют "зеленый" статус в Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949445-zabolevaemost-kvi-prodolzhaet-rasti-pered-novogodnimi-prazdnikami-v-kazahstane/

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