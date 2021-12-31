Ограничения из-за COVID-19 с 5 января: Киясов подписал постановление

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Казахстана подписал постановление, в соответствии с которым с 5 января следующего года в стране вводятся новые ограничения. Документ появился на официальном сайте комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ.

Согласно постановлению, в будние и выходные дни вход в ТРЦ, ТД, торговые сети (как непродовольственные, так и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы.

Со всеми вводимыми ограничениями можно ознакомиться в тексте постановления по ссылке.

Ранее в МВК по нераспространению COVID-19 пояснили, что данные меры были приняты в связи с ускорившимся распространением и передачей варианта коронавируса "омикрон".

Сами же ограничения Минздрав анонсировал еще в начале недели. В ведомстве также прояснили, что делать казахстанцам с "синим" статусом после их введения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949533-ogranicheniya-iz-za-covid-19-s-5-yanvarya-kiyasov-podpisal-postanovlenie/