Гинцбург разрешил после вакцинации выпить бокал шампанского на Новый год

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что бокал шампанского в Новый год не отразится на выработке антител после вакцинации от COVID-19, передает ТАСС.

"Полностью в новогоднюю ночь необязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам не помешают", – сказал Гинцбург.

При этом ученый подчеркнул, что злоупотреблять алкогольными напитками нельзя, поскольку они негативно сказываются на работе иммунной системы.

"Злоупотребление алкоголем влияет на иммунную систему отрицательно, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов", – подчеркнул он.

По его словам, алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии увеличивает риск заражения коронавирусом.

Ранее ученые из США определили взаимосвязь между потреблением алкоголя и заболеванием COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949526-gintsburg-razreshil-posle-vaktsinatsii-vypit-bokal-shampanskogo-na-novyy-god/