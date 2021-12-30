Коронавирус в Казахстане: за сутки заболели еще 440 человек

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Сутками ранее эта цифра составляла 393.
Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Алматы.
В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 85
- город Алматы - 62
- город Шымкент - 11
- Акмолинская область - 34
- Актюбинская область - 3
- Алматинская область - 10
- Атырауская область - 18
- Восточно-Казахстанская область - 14
- Жамбылская область - 6
- Западно-Казахстанская область - 11
- Карагандинская область - 58
- Костанайская область - 33
- Кызылординская область - 4
- Павлодарская область - 44
- Северо-Казахстанская область - 41
- Туркестанская область - 6
Всего с начала пандемии в стране выявлено 987386 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949231-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-zaboleli-esche-440-chelovek/