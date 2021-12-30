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Коронавирус в Казахстане: за сутки заболели еще 440 человек

Девушка
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Сутками ранее эта цифра составляла 393.

Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Алматы.

В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 85
  • город Алматы - 62
  • город Шымкент - 11
  • Акмолинская область - 34
  • Актюбинская область - 3
  • Алматинская область - 10
  • Атырауская область - 18
  • Восточно-Казахстанская область - 14
  • Жамбылская область - 6
  • Западно-Казахстанская область - 11
  • Карагандинская область - 58
  • Костанайская область - 33
  • Кызылординская область - 4
  • Павлодарская область - 44
  • Северо-Казахстанская область - 41
  • Туркестанская область - 6

Всего с начала пандемии в стране выявлено 987386 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949231-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-zaboleli-esche-440-chelovek/

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