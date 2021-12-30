Коронавирус в Казахстане: за сутки заболели еще 440 человек

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Сутками ранее эта цифра составляла 393.

Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Алматы.

В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 85

город Алматы - 62

город Шымкент - 11

Акмолинская область - 34

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 10

Атырауская область - 18

Восточно-Казахстанская область - 14

Жамбылская область - 6

Западно-Казахстанская область - 11

Карагандинская область - 58

Костанайская область - 33

Кызылординская область - 4

Павлодарская область - 44

Северо-Казахстанская область - 41

Туркестанская область - 6

Всего с начала пандемии в стране выявлено 987386 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949231-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-zaboleli-esche-440-chelovek/