Число заболевших коронавирусом казахстанцев снова уменьшилось

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 57 случаев меньше, чем было выявлено днем ранее.
За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в стране пошла на убыль. Так, за 22 декабря подтвердились 477 случаев заражения, за 23-е – 460, за 24-е – уже 442, за 25-е - 442.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 65
- город Алматы - 41
- город Шымкент - 3
- Акмолинская область - 48
- Алматинская область - 10
- Атырауская область - 3
- Восточно-Казахстанская область - 12
- Жамбылская область - 2
- Западно-Казахстанская область - 8
- Карагандинская область - 51
- Костанайская область - 17
- Кызылординская область - 2
- Павлодарская область - 44
- Северо-Казахстанская область - 35
- Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлено 986 199 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948611-esche-342-kazahstantsa-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/