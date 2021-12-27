Число заболевших коронавирусом казахстанцев снова уменьшилось

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 57 случаев меньше, чем было выявлено днем ранее.

За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в стране пошла на убыль. Так, за 22 декабря подтвердились 477 случаев заражения, за 23-е – 460, за 24-е – уже 442, за 25-е - 442.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 65

город Алматы - 41

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 48

Алматинская область - 10

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 8

Карагандинская область - 51

Костанайская область - 17

Кызылординская область - 2

Павлодарская область - 44

Северо-Казахстанская область - 35

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлено 986 199 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948611-esche-342-kazahstantsa-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/