Здоровье
KZ

Число заболевших коронавирусом казахстанцев снова уменьшилось

Врачи делают КТ поступившему пациенту
Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 57 случаев меньше, чем было выявлено днем ранее.

За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в стране пошла на убыль. Так, за 22 декабря подтвердились 477 случаев заражения, за 23-е – 460, за 24-е – уже 442, за 25-е - 442.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 65
  • город Алматы - 41
  • город Шымкент - 3
  • Акмолинская область - 48
  • Алматинская область - 10
  • Атырауская область - 3
  • Восточно-Казахстанская область - 12
  • Жамбылская область - 2
  • Западно-Казахстанская область - 8
  • Карагандинская область - 51
  • Костанайская область - 17
  • Кызылординская область - 2
  • Павлодарская область - 44
  • Северо-Казахстанская область - 35
  • Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлено 986 199 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948611-esche-342-kazahstantsa-zaboleli-koronavirusom-za-sutki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.