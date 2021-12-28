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Нур-Султан стал "лидером" по суточному приросту зараженных COVID-19

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Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные об эпидситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 354 жителей страны. Это на 12 случаев больше, чем накануне.

Последние дни заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась - накануне сообщалось о 342 случаях заражения, за сутки до этого - о 399 случаях, еще сутками ранее - о 442 новых зараженных.

Согласно новым данным, "лидером" по заболеваемости за последние сутки стала столица - здесь выявили 76 зараженных. На втором месте - Карагандинская область, где за сутки заразились 65 человек, на третьем - Алматы с 49 зараженными.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 76
  • Алматы - 49
  • Шымкент - 7
  • Акмолинская область - 46
  • Актюбинская область - 1
  • Алматинская область - 8
  • Атырауская область - 3
  • Восточно-Казахстанская область - 17
  • Жамбылская область - 2
  • Западно-Казахстанская область - 2
  • Карагандинская область - 65
  • Костанайская область - 7
  • Кызылординская область - 1
  • Мангистауская область - 2
  • Павлодарская область - 37
  • Северо-Казахстанская область - 30
  • Туркестанская область - 1

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 986 553 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948817-nur-sultan-stal-liderom-po-sutochnomu-prirostu-zarazhennyh-covid-19/

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