Нур-Султан стал "лидером" по суточному приросту зараженных COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные об эпидситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 354 жителей страны. Это на 12 случаев больше, чем накануне.

Последние дни заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась - накануне сообщалось о 342 случаях заражения, за сутки до этого - о 399 случаях, еще сутками ранее - о 442 новых зараженных.

Согласно новым данным, "лидером" по заболеваемости за последние сутки стала столица - здесь выявили 76 зараженных. На втором месте - Карагандинская область, где за сутки заразились 65 человек, на третьем - Алматы с 49 зараженными.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 76

Алматы - 49

Шымкент - 7

Акмолинская область - 46

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 8

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 17

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 2

Карагандинская область - 65

Костанайская область - 7

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 37

Северо-Казахстанская область - 30

Туркестанская область - 1

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 986 553 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948817-nur-sultan-stal-liderom-po-sutochnomu-prirostu-zarazhennyh-covid-19/