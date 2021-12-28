Нур-Султан стал "лидером" по суточному приросту зараженных COVID-19

Обновленные данные об эпидситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 354 жителей страны. Это на 12 случаев больше, чем накануне.
Последние дни заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась - накануне сообщалось о 342 случаях заражения, за сутки до этого - о 399 случаях, еще сутками ранее - о 442 новых зараженных.
Согласно новым данным, "лидером" по заболеваемости за последние сутки стала столица - здесь выявили 76 зараженных. На втором месте - Карагандинская область, где за сутки заразились 65 человек, на третьем - Алматы с 49 зараженными.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 76
- Алматы - 49
- Шымкент - 7
- Акмолинская область - 46
- Актюбинская область - 1
- Алматинская область - 8
- Атырауская область - 3
- Восточно-Казахстанская область - 17
- Жамбылская область - 2
- Западно-Казахстанская область - 2
- Карагандинская область - 65
- Костанайская область - 7
- Кызылординская область - 1
- Мангистауская область - 2
- Павлодарская область - 37
- Северо-Казахстанская область - 30
- Туркестанская область - 1
За все время пандемии коронавирус подтвердился у 986 553 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948817-nur-sultan-stal-liderom-po-sutochnomu-prirostu-zarazhennyh-covid-19/