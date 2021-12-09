Почти 700 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

683 казахстанца заболели коронавирусной инфекцией в Казахстане за 8 ноября. Такие данные приводит официальный Telegram-канал "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что накануне в Минздраве сообщили о 704 новых случаях COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости до 545 случаев.

Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Карагандинской области. Сравнительно высокая заболеваемость также наблюдается в СКО и Павлодарской области.

Ситуация с распространением КВИ в регионах страны выглядит так:

в городе Нур-Султан – 104,

в городе Алматы – 51,

в городе Шымкент – 12,

в Акмолинской области – 64,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 29,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 35,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 101,

в Костанайской области – 71,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 81,

в СКО – 83,

в Туркестанской области – 4.

Всего за время пандемии в республике выявили 977 714 случаев COVID-19.

Напомним, что накануне в Казахстане объявили о массовой ревакцинации от коронавируса. Кроме того, вчера главный санврач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление о вакцинации препаратом Pfizer.

В тот же день в Казахстане признали паспорта вакцинации еще четырех стран мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946031-683-cheloveka-zarazilis-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/