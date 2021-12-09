Здоровье
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Почти 700 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

683 казахстанца заболели коронавирусной инфекцией в Казахстане за 8 ноября. Такие данные приводит официальный Telegram-канал "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что накануне в Минздраве сообщили о 704 новых случаях COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости до 545 случаев.

Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Карагандинской области. Сравнительно высокая заболеваемость также наблюдается в СКО и Павлодарской области.

Ситуация с распространением КВИ в регионах страны выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 104,
  • в городе Алматы – 51,
  • в городе Шымкент – 12,
  • в Акмолинской области – 64,
  • в Актюбинской области – 3,
  • в Алматинской области – 29,
  • в Атырауской области – 7,
  • в ВКО – 35,
  • в Жамбылской области – 6,
  • в ЗКО – 20,
  • в Карагандинской области – 101,
  • в Костанайской области – 71,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 81,
  • в СКО – 83,
  • в Туркестанской области – 4.

Всего за время пандемии в республике выявили 977 714 случаев COVID-19.

Напомним, что накануне в Казахстане объявили о массовой ревакцинации от коронавируса. Кроме того, вчера главный санврач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление о вакцинации препаратом Pfizer.

В тот же день в Казахстане признали паспорта вакцинации еще четырех стран мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946031-683-cheloveka-zarazilis-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/

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