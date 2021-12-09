Почти 700 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

683 казахстанца заболели коронавирусной инфекцией в Казахстане за 8 ноября. Такие данные приводит официальный Telegram-канал "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что накануне в Минздраве сообщили о 704 новых случаях COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости до 545 случаев.
Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Карагандинской области. Сравнительно высокая заболеваемость также наблюдается в СКО и Павлодарской области.
Ситуация с распространением КВИ в регионах страны выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 104,
- в городе Алматы – 51,
- в городе Шымкент – 12,
- в Акмолинской области – 64,
- в Актюбинской области – 3,
- в Алматинской области – 29,
- в Атырауской области – 7,
- в ВКО – 35,
- в Жамбылской области – 6,
- в ЗКО – 20,
- в Карагандинской области – 101,
- в Костанайской области – 71,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 81,
- в СКО – 83,
- в Туркестанской области – 4.
Всего за время пандемии в республике выявили 977 714 случаев COVID-19.
Напомним, что накануне в Казахстане объявили о массовой ревакцинации от коронавируса. Кроме того, вчера главный санврач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление о вакцинации препаратом Pfizer.
В тот же день в Казахстане признали паспорта вакцинации еще четырех стран мира.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946031-683-cheloveka-zarazilis-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/