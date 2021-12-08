Интервал ревакцинации против коронавируса изменили в Казахстане

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Внесены изменения в правила ревакцинации населения против коронавируса – на официальном сайте комитета санэпидконтроля вышло соответствующее постановление главного санврача РК.

В соответствии с новым постановлением, ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранцев, проживающих на территории РК три и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.

Далее, согласно правилам, ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом 6 месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.

Ревакцинация беременных женщин против КВИ, ранее получивших первичный курс вакцинации против КВИ, проводится с использованием вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) в период с 16-й по 37-ю недели беременности.

Ревакцинация тех, кто переболел КВИ с полным курсом первичной вакцинации, проводится не ранее 6 месяцев после выздоровления.

Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.

Также допускается ревакцинация граждан Казахстана за рубежом.

Постановление вступило в силу сегодня, 8 декабря. С полным текстом документа можно ознакомиться по следующей ссылке.

Ранее главсанврач подписал еще два постановления: первым изменяется порядок вакцинации препаратом от Pfizer, вторым – признаются паспорта вакцинации еще четырех стран.

Напомним, ранее ревакцинация против коронавируса проводилась с соблюдением следующих интервалов: после введения векторных вакцин – через 9 месяцев; после введения инактивированных и м-РНК-вакцин – через 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945939-interval-revaktsinatsii-protiv-koronavirusa-izmenili-v-kazahstane/