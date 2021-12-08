Паспорта вакцинации еще четырех стран признали в Казахстане

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В Казахстане признали паспорта/сертификаты вакцинации против COVID-19 еще четырех стран. На сайте комитета санэпидконтроля вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.

"Постановляю признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногории, Чешской Республике, Эстонской Республике и Японии", – говорится в тексте постановления.

Отметим, что ранее в этот список входили 20 государств. В соответствии с новым постановлением, сюда вошли еще 4 страны – Канада, Черногория, Чехия и Япония.

Постановление вступило в силу 8 декабря.

Ранее главный санврач страны Ерлан Киясов подписал постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в порядок вакцинации препаратом от Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945926-pasporta-vaktsinatsii-esche-chetyreh-stran-priznali-v-kazahstane/