"Человек становится беспомощным": Назарбаев о пандемии Covid-19

Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев в эфире документального фильма «Qazaq: история золотого человека» высказался о пандемии коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурсултан Назарбаев отметил, что никто не ожидал такого.

«Оказалось, наше самолюбие, что мы все знаем, что наука все раскрыла, все оказалось неправдой. У меня осталось такое железное впечатление, что нам всегда нужно ожидать таких сюрпризов природы, в которых человек становится беспомощным», - добавил он.

Елбасы предположил, что возможно, это самая опасная «пропасть для человечества» после пандемии чумы и оспы в средние века в Европе.

«Она еще не закончилась, мы не знаем, чем закончится. Мы где-то на 58-60 место среди сильно задетых стран. На первых порах растерянность тоже была, как и у всех, у нас и койко-мест, и медпрепаратов не хватало, но потом мы исправились, и я считаю, что мы контролируем ситуацию. У нас такого сплошного локдауна не было, были карантины, запреты были», - вспомнил Назарбаев.

Между тем, по его оценке, пандемия сильно воздействует на экономику.

«Хочу сказать, что мировая экономика, как говорят, снизится на 4,5-5%, у нас 2-2,5%. В хорошие годы у нас был создан Нацфонд, который помогает из этих трудных ситуаций выходить. Мы вытащили Казахстан от экономического кризиса 2008-2011 годов за счет него. И сейчас помогает поддержать обедневших, бизнес. 100 млрд долларов подушки безопасности для нашего населения - неплохой запас», - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946001-chelovek-stanovitsya-bespomoschnym-nazarbaev-o-pandemii-covid-19/