Эксперт назвала основные симптомы омикрон-штамма

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Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что выраженная слабость, головная боль, температура, кашель и снижение аппетита могут быть симптомами при заражении омикрон-штаммом, передает РИА Новости.

Как отметила Руженцова, эти признаки могут сопровождаться поражениями легких и других органов, которые типичны и при COVID-19. По ее словам, на сегодня выявлено мало особенностей проявления омикрон-штамма, но в скором времени их станет больше.

"В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", – пояснила эксперт.

Врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавила, что у детей, помимо вышеперечисленных симптомов, проявляется сыпь. Она подчеркнула, что частота этого симптома составляет 15%.

Ранее ученые из Австралии обнаружили подвид штамма "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946027-ekspert-nazvala-osnovnye-simptomy-omikron-shtamma/