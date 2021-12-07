Здоровье
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Суточный прирост зараженных COVID-19 резко снизился в Казахстане

Женщина в маске едет в метро
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 6 декабря, коронавирусом в Казахстане заразились еще 545 человек. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, заболеваемость КВИ в Казахстане идет на спад уже несколько недель. Так, накануне сообщалось о 630 новых зараженных, за сутки до этого в стране зарегистрировали 695 новых случаев заражения. При этом в начале ноября в Казахстане ежедневно выявили свыше 1000 новых зараженных.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 105
  • Алматы - 46
  • Шымкент - 4
  • Акмолинская область - 65
  • Актюбинская область - 1
  • Алматинская область - 14
  • Атырауская область - 7
  • Восточно-Казахстанская область - 19
  • Жамбылская область - 6
  • Западно-Казахстанская область - 5
  • Карагандинская область - 97
  • Костанайская область - 30
  • Кызылординская область - 2
  • Мангистауская область - 6
  • Павлодарская область - 74
  • Северо-Казахстанская область - 60
  • Туркестанская область - 4

За все время пандемии в Казахстане выявили 976 327 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945589-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-rezko-snizilsya-v-kazahstane/

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