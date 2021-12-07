Суточный прирост зараженных COVID-19 резко снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 6 декабря, коронавирусом в Казахстане заразились еще 545 человек. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, заболеваемость КВИ в Казахстане идет на спад уже несколько недель. Так, накануне сообщалось о 630 новых зараженных, за сутки до этого в стране зарегистрировали 695 новых случаев заражения. При этом в начале ноября в Казахстане ежедневно выявили свыше 1000 новых зараженных.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 105

Алматы - 46

Шымкент - 4

Акмолинская область - 65

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 14

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 19

Жамбылская область - 6

Западно-Казахстанская область - 5

Карагандинская область - 97

Костанайская область - 30

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 74

Северо-Казахстанская область - 60

Туркестанская область - 4

За все время пандемии в Казахстане выявили 976 327 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945589-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-rezko-snizilsya-v-kazahstane/