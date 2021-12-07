Суточный прирост зараженных COVID-19 резко снизился в Казахстане

За минувшие сутки, 6 декабря, коронавирусом в Казахстане заразились еще 545 человек. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, заболеваемость КВИ в Казахстане идет на спад уже несколько недель. Так, накануне сообщалось о 630 новых зараженных, за сутки до этого в стране зарегистрировали 695 новых случаев заражения. При этом в начале ноября в Казахстане ежедневно выявили свыше 1000 новых зараженных.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 105
- Алматы - 46
- Шымкент - 4
- Акмолинская область - 65
- Актюбинская область - 1
- Алматинская область - 14
- Атырауская область - 7
- Восточно-Казахстанская область - 19
- Жамбылская область - 6
- Западно-Казахстанская область - 5
- Карагандинская область - 97
- Костанайская область - 30
- Кызылординская область - 2
- Мангистауская область - 6
- Павлодарская область - 74
- Северо-Казахстанская область - 60
- Туркестанская область - 4
За все время пандемии в Казахстане выявили 976 327 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945589-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-rezko-snizilsya-v-kazahstane/