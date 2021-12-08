Вакцинация Pfizer в Казахстане: главный санврач внес ряд изменений в постановление

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Главный санврач РК Ерлан Киясов внес изменения в правила вакцинации препаратом от Pfizer. Новое постановление опубликовано на официальном сайте комитета санэпидконтроля.

Изменения затронули порядок проведения вакцинации. В частности – уточнены категории лиц, которым на бесплатной основе будет доступна вакцина от Pfizer:

подростки в возрасте от 12 до 18 лет (ранее – от 12 лет и старше);

беременные женщины – с 16-й по 37-ю недели беременности;

женщины в период лактации – после окончания послеродового периода (через 42 дня) и до достижения ребенком возраста 2 лет.

При этом, уточняется, что иностранные подростки в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся и проживающие на территории РК непрерывно три и более месяцев, также подлежат вакцинации против КВИ.

Ряд изменений затронул организацию самой процедуры.

Так, прививочный пункт организовывается с обеспечением постоянного одностороннего потока прививаемых лиц, исключающий скопление подростков. Кроме того, в прививочном кабинете не допускается скопление прививающихся лиц и лиц, находящихся под медицинским наблюдением. Одновременно в кабинете может находиться не более трех человек.

Еще несколько изменений касаются противопоказаний к вакцинации.

Так, помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния.

В случаях, если беременная получила первую дозу вакцинации против КВИ на 35-37 неделях беременности, то вторая доза вакцины вводится через 42 дня после родов. Рекомендуемый интервал между двумя прививками – не более 12 недель.

Если в двух дозах непреднамеренно вводятся разные типы вакцин против КВИ, то не рекомендуется вводить дополнительные дозы любой из использованных вакцин.

Данное постановление вступило в силу 7 декабря. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой ответил на вопрос о стоимости вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, а также объяснил, почему ее нельзя сделать бесплатной для всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945907-vaktsinatsiya-pfizer-v-kazahstane-glavnyy-sanvrach-vnes-ryad-izmeneniy-v-postanovlenie/