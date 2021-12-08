Число новых зараженных КВИ снова выросло в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане - за минувшие сутки, 7 декабря, COVID-19 выявили еще у 704 граждан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне в стране был зафиксирован резкий спад заболеваемости КВИ - инфекцию за сутки выявили у 545 человек, что является самым низким показателем за последние месяцы. Днем ранее сообщалось о 630 новых случаях заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 122

Алматы - 54

Шымкент - 4

Акмолинская область - 62

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 19

Атырауская область - 15

Восточно-Казахстанская область - 33

Жамбылская область - 7

Западно-Казахстанская область - 18

Карагандинская область - 129

Костанайская область - 68

Кызылординская область - 7

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 78

Северо-Казахстанская область - 77

Туркестанская область - 5

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразился 977 031 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945807-chislo-novyh-zarazhennyh-kvi-snova-vyroslo-v-kazahstane/