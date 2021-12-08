Здоровье
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Число новых зараженных КВИ снова выросло в Казахстане

Девушка в маске выходит из метро
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане - за минувшие сутки, 7 декабря, COVID-19 выявили еще у 704 граждан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне в стране был зафиксирован резкий спад заболеваемости КВИ - инфекцию за сутки выявили у 545 человек, что является самым низким показателем за последние месяцы. Днем ранее сообщалось о 630 новых случаях заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 122
  • Алматы - 54
  • Шымкент - 4
  • Акмолинская область - 62
  • Актюбинская область - 2
  • Алматинская область - 19
  • Атырауская область - 15
  • Восточно-Казахстанская область - 33
  • Жамбылская область - 7
  • Западно-Казахстанская область - 18
  • Карагандинская область - 129
  • Костанайская область - 68
  • Кызылординская область - 7
  • Мангистауская область - 4
  • Павлодарская область - 78
  • Северо-Казахстанская область - 77
  • Туркестанская область - 5

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразился 977 031 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945807-chislo-novyh-zarazhennyh-kvi-snova-vyroslo-v-kazahstane/

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