Число новых зараженных КВИ снова выросло в Казахстане

Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане - за минувшие сутки, 7 декабря, COVID-19 выявили еще у 704 граждан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Накануне в стране был зафиксирован резкий спад заболеваемости КВИ - инфекцию за сутки выявили у 545 человек, что является самым низким показателем за последние месяцы. Днем ранее сообщалось о 630 новых случаях заражения.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 122
- Алматы - 54
- Шымкент - 4
- Акмолинская область - 62
- Актюбинская область - 2
- Алматинская область - 19
- Атырауская область - 15
- Восточно-Казахстанская область - 33
- Жамбылская область - 7
- Западно-Казахстанская область - 18
- Карагандинская область - 129
- Костанайская область - 68
- Кызылординская область - 7
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 78
- Северо-Казахстанская область - 77
- Туркестанская область - 5
За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразился 977 031 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945807-chislo-novyh-zarazhennyh-kvi-snova-vyroslo-v-kazahstane/