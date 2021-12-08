Цой о платности Pfizer в Казахстане: Если можете уехать Европу, значит, можете заплатить за вакцину

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Глава Минздрава Алексей Цой в кулуарах мажилиса ответил на вопрос о том, почему вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech не могут прививать всех желающих бесплатно, передает корреспондент NUR.KZ.

Цой напомнил, что у казахстанцев есть возможность бесплатно привиться любой вакциной против коронавируса, которая имеется в стране.

"Мы видим, что все вакцины эффективны и безопасны. Здесь уже право отдельного гражданина (привиться платно другой вакциной - прим. ред.), пожалуйста", - сказал министр.

При этом он привел аналогию с платными вакцинами против гриппа.

"Та же самая вакцина по гриппу: мы покупаем вакцину, которая доступна на рынке. Ее покупаем и всем гражданам предлагаем бесплатно. Кто хочет отдельно, какой-то там особый бренд (тот может привиться платно - прим. ред.).

Зачем Pfizer нужен? Основной аргумент - люди хотят куда-то уехать. Вы знаете, от состояния (материального - прим. ред.) зависит: если у вас есть возможность уехать Европу, значит, есть возможность какую-то там небольшую сумму оплатить (вакцину - прим.ред.)", - резюмировал Алексей Цой.

Ранее министр ответил на вопрос о стоимости вакцины от Pfizer.

О том, что казахстанцы смогут привиться препаратом платно, стало известно еще в середине ноября – через неделю после того, как вакцина впервые поступила в страну. Алматинцы оказались в числе тех, кто сможет подать заявку.

К слову, сами граждане заявили, что готовы привиться вакциной от Pfizer платно, но при условии, если на нее будет адекватная цена.

Ранее специалист рассказал, какие у вакцины есть противопоказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945897-pochemu-vaktsinu-ot-pfizer-nelzya-sdelat-besplatnoy-dlya-vseh-rasskazali-v-minzdrave/