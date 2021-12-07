"Эффективность вакцин против КВИ равна всего 0,84%": новый слух обсуждают в Казнете

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Казахстанцы в соцсетях обсуждают заявление о статье, опубликованной в рецензируемом научном журнале The Lancet. Авторы заявления со ссылкой на статью утверждают, что эффективность вакцин против COVID-19 якобы равна всего 0,84%.

Как пишет официальный портал StopFake, утверждение о низкой эффективности вакцин и бессмысленности вакцинации является неверным.

Фактчекеры объяснили, что авторы сообщения ссылаются на статью, которая вышла в журнале The Lancet 20 апреля текущего года.

Статья, о которой идет речь в сообщении, была опубликована в журнале The Lancet 20 апреля 2021 года. В ней говорится об оценке эффективности вакцин от КВИ различными методами.

Авторы научной работы сравнивают показатели, полученные методами расчетов абсолютного снижения риска (ARR), относительного снижения риска (RRR) и количества человек, которое необходимо привить, чтобы предотвратить один случай заражения (NNV).

Подчеркивается, что все эти подходы научно обоснованы и достоверны.

Авторы статьи отмечают, что разница в показателях при применении различных подходов к оценке эффективности не говорит о том, что какой-то из методов или все они являются неверными.

Например, эффективность препарата по методу RRR рассчитывается на основе оценки соотношения рисков заболевания в группе людей, получивших вакцину, и в группе, не получивших ее.

Журнал The Lancet пишет, что подсчитанная эффективность вакцин составляет 95% для препарата Pfizer/BioNTech и 90% для препарата "Спутник V".

Метод оценки ARR основан на разнице между заболеваемостью внутри групп, получивших и не получивших вакцину, и среди населения в целом. К примеру, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech, оцененная методом ARR, составляет 0,84%, а "Спутника V" – 0,93%.

Также в статье есть расчеты, сделанные по методу NNV. Он показывает, сколько человек надо привить, чтобы избежать одного случая заражения. Для препарата Pfizer/BioNTech этот показатель равен 117, для "Спутника V" – 80.

Нигде в статье не сказано, что вакцины против COVID-19 не эффективны или что их производители лгут людям об эффективности препаратов.

Данные, полученные в ходе вакцинации в разных странах, показывают, что за прошедшее время значительно упали показатели госпитализации и смертности из-за COVID-19.

Таким образом, получается, что сообщения о эффективности вакцин против КВИ, равной всего 0,84%, является манипуляцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945672-effektivnost-vaktsin-protiv-kvi-ravna-vsego-084-novyy-sluh-obsuzhdayut-v-kaznete/