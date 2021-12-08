"Нет четкого понимания": Цой о стоимости вакцины от Pfizer

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Глава Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, сколько будет стоить вакцина от Pfizer для тех, кто желает привиться платно – бесплатно ею прививают только беременных и кормящих женщин, а также подростков от 12 до 17 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили министра озвучить, сколько будет стоить вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech) в случае предоставления населению возможности прививаться ею платно.

При этом журналисты отметили, что ранее вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что вакцина от Pfizer будет стоить 20 долларов (около 8,7 тыс. тенге).

"Она приблизительно сказала. Сейчас пока нет четкого понимания. Когда расчеты будут, когда мы уже увидим, что конкретная партия пришла, конкретная сумма ее есть, тогда мы можем рассказать вам.

Пока она не определена, поэтому мы будем исходить из стоимости поставки. В ближайшие 1-2 месяца будут поставки. Мы ждем вакцину. Цена будет зависеть от стоимости поставки", - ответил Алексей Цой.

Позже он добавил, что пока нет четких расчетов по окончательной стоимости вакцины для населения.

"Сейчас нет расчетов. Мы обсуждаем с компанией Pfizer поставки, пока мы еще не получили одобрения (на проведение платной вакцинации - прим. ред.). Проговариваем, ведутся переговоры.

Но параллельно с этим Алматы и другие регионы изучают сейчас потребности. Нужно понять, сколько таких вакцин для населения нужно. Поэтому делаются запросы, предварительная запись.

Мы планируем, что будут дополнительные поставки вакцины. Определяется потребность. Когда будут конкретные договоренности, тогда определится цена. Если бы это зависело чисто от Казахстана, мы бы вам сказали. Есть другая сторона", - сказал Алексей Цой.

Прокомментировал он и вопрос о том, почему нельзя вакциной Pfizer привиться в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

"Потому что эта вакцина у нас только для детей, беременных и кормящих. То есть, та группа населения, которая другими вакцинами (против КВИ - прим. ред.) не может быть вакцинирована. У нас есть другие вакцины, которые можно использовать.

Повторяю: не надо привязываться к брендам, все вакцины помогают. QazVac работает - я ею привился. Все ищут другое. К сожалению, мы не всегда ценим то, что у нас в стране есть. Мы должны гордиться, что у нас хорошая, сильная вакцина, которая эффективна против "дельта"-штамма. Эта вакцина разработана нашими учеными. 70 лет нарабатывали опыт.

Почему мы все время смотрим куда-то далеко и думаем, что там лучше, чем у нас? У нас в стране хорошая вакцина, которую нужно использовать", - подчеркнул министр здравоохранения.

При этом, он сообщил, что введение платности для данной вакцины обусловлено наличием ограничений в поставках.

"Сам объем вакцин ограничен, соответственно, мы в первую очередь даем возможность привиться детям. У вас же нет сейчас ограничений получить любую другую вакцину.

Основная цель вакцинации - защитить себя. Можно привиться вакцинами, которые с февраля уже есть в Казахстане. Пожалуйста, прививайтесь, защищайте себя. Есть Sinopharm (вакцина Vero Cell - прим. ред.), ВОЗом зарегистрирована. Ее можно получить", - заявил министр.

О том, что казахстанцы смогут привиться препаратом платно, стало известно еще в середине ноября – через неделю после того, как вакцина впервые поступила в страну. Алматинцы оказались в числе тех, кто сможет подать заявку.

К слову, сами граждане заявили, что готовы привиться вакциной от Pfizer платно, но при условии, если на нее будет адекватная цена.

Ранее специалист рассказал, какие у вакцины есть противопоказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945885-net-chetkogo-ponimaniya-tsoy-o-stoimosti-vaktsiny-ot-pfizer/