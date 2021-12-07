67 паспортов вакцинации незаконно оформили в поликлинике Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Более 60 актюбинцев незаконно получили паспорт вакцинации. Полицейские задержали медсестру, которая, вероятно, занималась их оформлением, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

"Медсестра, работающая в одной из поликлиник города Актобе, пользуясь своим служебным положением и имея доступ к информационной системе, незаконно внесла данные 67 человек о получении вакцины от COVID-19 без фактической прививки", – так звучит версия следствия.

Уже после задержания женщина рассказала полиции, что за каждый подделанный документ получала денежные вознаграждения в размере 15 тысяч тенге c каждого.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" и ч. 1, 2 ст. 247 "Получение незаконного вознаграждения".

Материалы по делу направлены в суд.

"Департамент полиции Актюбинской области напоминает: за получение незаконного вознаграждения предусмотрена уголовная ответственность", – предупредили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945719-67-pasportov-vaktsinatsii-nezakonno-oformili-v-poliklinike-aktobe/